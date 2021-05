Danira Boukhriss maakt de punten voor België bekend in Songfestival-finale

Veel meer details gaf Danira niet prijs, want voorlopig mag ze nog niet veel kwijt. “Hoe ga ik het aanpakken? Ik ga vanavond al meekijken naar de show voor de vakjury. Ik mag niet zoveel zeggen morgen, het is een strakke timing. Dus ik moet even zien dat ik de leukste introductie ooit op 10 seconden tijd kan verzinnen”, klonk het deze ochtend op de radio.

Over haar outfit had Danira Boukhriss wat meer te vertellen. Zo zal ze morgen iets dragen van het nieuwe Belgisch label Suits her well, een label dat gespecialiseerd is in maatpakken voor vrouwen.