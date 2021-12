Dan toch niet ‘voor het laatst’ in Antwerpen: Rob de Nijs wil in april nog één keer optreden in Ziggo Dome

Muziek Angèle test positief op corona: “Ik zou liegen als ik zei dat ik me top voel”

Zangeres Angèle (25) heeft corona, dat laat de Brusselse zelf weten via Instagram: “Ik zou liegen als ik zeg dat ik me top voel”, schrijft ze daarbij. Pech wel qua timing, want uitgerekend vandaag is de documentaire over haar leven en carrière voor het eerst te zien op Netflix.

26 november