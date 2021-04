Damso wint voor derde keer de ‘Ultratop Streaming Award’

‘Stairway to Heaven’ na 11 jaar van de troon gestoten in de Classics 1000 van Radio 1

17 april Het nummer ‘Wish You Were Here’ van Pink Floyd is de nummer 1 in de Classics 1000. De luisteraars van Radio 1 kozen het nummer tijdens deze twaalfde editie van de lijst als dé ultieme classic. Het nummer stoot daarmee Led Zeppelins ‘Stairway to Heaven’ – honkvast voor maar liefst 11 jaar – van de troon. ‘Heroes’ van David Bowie en Pink Floyds ‘Shine On You Crazy Diamond’ vervolledigen de top drie.