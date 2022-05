Damso wint voor de vierde keer de Ultratop Streaming Award

Damso, onlangs nog te horen op het nieuwe album van de Brusselse zangeres Angèle, won al eerder de prijs in 2017, 2018 en 2020. Hij is de eerste artiest die de award maar liefst vier keer in de wacht heeft weten te slepen. Zijn muzikale repertoire behaalde maar liefst 272,7 miljoen streams in België, waarvan meer dan 47,3 miljoen streams in 2021. Dit maakt hem volgens de BRMA “de onbetwistbare Belgische king of streaming”.