Dag van de waarheid voor Camille en haar ‘Feuerwerk’: “Dit is één kans uit de duizend”

Muziek“Duitsland: ik kom eraan”, klonk het in december 2021 op de sociale media van Camille Dhondt (21). Vandaag, bijna anderhalf jaar later, is het zover. Op vrijdag 14 april lanceert het ‘#LikeMe’-gezicht haar eerste Duitse single ‘Feuerwerk’. “Ik zal mijn beste beentje voorzetten om iedereen trots te maken!”

14 april 2023. Het is een dag die Camille wellicht nooit meer zal vergeten. Na lang wachten lanceert de Vlaamse zangeres vandaag haar eerste Duitse single ‘Feuerwerk’, een vertaling van haar grootste hit ‘Vuurwerk’. Al kregen fans van het ‘#LikeMe’-gezicht in de afgelopen weken hier en daar wel al een kleine preview te horen. Sowieso deelde Camille zelf af en toe al een sneak peek op haar sociale media, maar eind maart dook er plots ook al eerste fragment van het nummer op. Hoe het audiofragment toen al online belandde, is niet duidelijk. In de entourage van Camille klinkt het dat het uitlekken van het fragment zeker niet zo gepland werd.

Uitzonderlijk

Of Camille ook daadwerkelijk zal doorbreken in Duitsland valt wel nog af te wachten, maar de zangeres is haar debuut bij onze oosterburen wel al een tijdje aan het voorbereiden. Het nieuws dat het ‘#LikeMe’-gezicht plannen had om ook in het Duits te gaan zingen, raakte eind 2021 al bekend. “Duitsland: ik kom eraan”, klonk het destijds op Instagram. De samenwerking met Sony Music Germany garandeert Camille alvast de release van drie singles én een volledig album in Duitsland. “Beste kerstgeschenk ooit”, klonk het destijds nog op sociale media.

KIJK. Camille deelt sneak peek van de videoclip van ‘Feuerwerk’.

CNR Records, het platenlabel van de zangeres, was alvast in de wolken met het nieuws. Tom de Meijer, Managing Director van CNR Records, liet destijds in een persbericht weten dat het uitzonderlijk is dat onze buurlanden enthousiast reageren op een Vlaamse artiest. “Zeker in tijden van corona, waarin ieder land volop kiest om de lokale artiesten te ondersteunen. Maar we zijn ervan overtuigd dat Camille een goeie beurt gaat maken in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.”

Grondige voorbereiding

Het afgelopen anderhalf jaar heeft Camille dan ook de tijd genomen om zich grondig voor te bereiden. Zo was ze begonnen met Duitse lessen om zo de taal onder de knie te krijgen. “Tijdens interviews wil ik niet continu moet nadenken om op mijn woorden te komen. De Duitsers gaan dat ook echt appreciëren dat ik hun taal probeer te leren”, aldus de zangeres. Naast taallessen volgden er ook nog tal van extra repetities. “Ik repeteer nog harder dan ik al deed om helemaal klaar te zijn voor dit buitenlands avontuur. Ik voel me enorm vereerd dat Sony Duitsland mij onder hun vleugels wil nemen en zal mijn beste beentje voorzetten om iedereen trots te maken!”

Last but not least heeft ze met haar manager William Vaesen ook aan een nieuw repertoire gewerkt. “Dit is één kans uit de duizend om een Vlaams verhaal internationaal op de kaart te zetten”, aldus Vaesen. “Camille heeft volgens mij alles om een lang en succesvol traject af te leggen zowel hier als buiten de landsgrenzen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Camille Dhont met haar ouders. © Joel Hoylaerts / Photonews

Voorzichtig optimistisch

Experten zijn voorlopig alvast voorzichtig optimistisch over Camilles toekomst in Duitsland. “Als je een groot land als Duitsland muzikaal wil veroveren, heb je die constante ­energie nodig”, aldus Marc Hallez, de grote man van MENT TV, in een interview met ‘TV Familie’. “Maar met Camilles talent en ­strijdvaardige karakter in ­combinatie met de goede ­begeleiding van haar management, schat ik haar kansen dat het zal lukken hoog in.”

Al zal het wel niet makkelijk worden. Volgens Hallez draait alles om continuïteit en inzet. Vermoedelijk zal het zo’n drie jaar duren vooraleer de zangeres iets zal betekenen in Duitsland. “Iedereen weet dat dit een werk van lange adem kan worden. Media-aandacht krijgen in Duitsland zal het aller­belangrijkste zijn. Een plekje veroveren in de grote muziekprogramma’s komende zomer, bijvoorbeeld. Zodat Camille ­meteen een megapubliek bereikt.”

Gedroomde start

Voor de nodige media-aandacht lijkt alvast gezorgd te zijn. Een tijdje geleden raakte bekend dat Camille gevraagd was voor ‘Die Beatrice Egli Show’, een Duits muziekprogramma dat maandelijks uitgezonden wordt en zo’n 2,1 miljoen kijkers trekt. De show in kwestie wordt ook uitgezonden op Das Erste, de grootste zender van Duitsland. Voor de opnames vloog de zangeres eind maart al naar Berlijn. Het uiteindelijke resultaat volgt dit weekend. Zo zal Camille te zien zijn tussen enkele internationale sterren als Johnny Logan en Mireille Mathieu.

KIJK. Zo klinkt Camille in het Duits.

Een betere start had het ‘#LikeMe’-gezicht zich dus niet kunnen wensen, maar zelf bekijkt ze het voorlopig allemaal nog met een nuchtere blik. “Een contract in Duitsland is nog geen doorbraak.” Al droomt ze inmiddels wel al voorzichtig van de toekomst. “Stel dat ik een grote hit ben in Duitsland, dan ga ik daar misschien wel deels wonen. Maar België volledig achter mij laten is geen optie. Hier heb ik mijn vrienden, familie en fans.”

