Dag op dag 22 jaar na een dodelijk Roskilde: zo beleefde Rock Werchter Pearl Jam

MuziekTopschijf ‘Ten’ werd dit jaar 31. Eddie Vedder 57. Maar bij ‘Even Flow’ wist Werchter zeker: na een dag vol regen kwam met Pearl Jam een band zonder één spatje roest, maar wel met krassen op de ziel. “Dag op dag 22 jaar geleden stonden we op Roskilde”, klonk het. “Onze gedachten zijn bij de mensen die daar het leven lieten. Hold Your Phones Like Candles .”

Ennio Moricone gevolgd door ‘I Believe In Miracles’ van The Ramones. Pearl Jam nam op Werchter even tijd om tot zichzelf te komen, maar trapte vervolgens wel twee keer richting doel. ‘Why Go’ ging vlotjes binnen. Bij ‘Even Flow’ gooide Mike McCready z’n gitaar al even vlotjes in de nek. Twee parels uit ‘Ten’ en een dankbaar publiek. Maar ook een dankbare Eddie Vedder. “Dit is een belangrijke dag voor ons”, klonk het. “Dit is een speciale plek en ik denk dat alle bands dat zullen beamen. Wat we hier vinden is uniek. Maar vooral: zorg goed voor elkaar.”

Een boodschap die even later door de zanger - en na een heerlijk ‘Jeremy’ (alweer uit ‘Ten’) - zou worden uitgediept. “Vandaag, 22 jaar geleden stonden we op Roskilde,” klonk het. “We hebben zoveel jaar na datum nog steeds contact met de families van de negen fans die daar het leven lieten. Laat jullie telefoons als kaarsjes voor hen zijn.” Werchter in een zee van lichtjes. En ook ergens in gedachten bij Pukkelpop. Ieder zijn trauma.

Pearl Jam baarde net voor corona met ‘Gigatron’ een nagelnieuw album en met ‘Dance Of The Clearvoyants’ een gesmaakt festivallied. ‘Daughter’ en ‘Given To Fly’ grasduinden nog wat dieper in hun repertoire. Maar écht spannend werd het toen de klok weer eens werd teruggedraaid. Naar ’Ten’. En twee warme dekentjes over een uitgeregend. Na ‘Black’ was Werchter eindelijk weer ‘Alive’.

Volledig scherm Een volle weide voor Pearl Jam. © Joel Hoylaerts / Photonews

Volledig scherm Pear Jam kreeg de massa moeiteloos mee.

Volledig scherm Eddie Vedder in topvorm.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.