Daft Punk geeft er na 28 jaar de brui aan

Daft Punk zag voor het eerst het licht in 1993 en werd opgericht door het Franse danceduo Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem-Christo. Het nieuws over hun split werd aangekondigd in een video die de titel ‘Epilogue’ kreeg en in totaal acht minuten duurt. Hun manager Kathryn Frazier bevestigde het nieuws ook aan verschillende sites, zoals Pitchfork en Variety. Of de twee in de toekomst nog samen gaan werken onder een andere naam, wilde hun manager niet bevestigen of ontkennen.

(Lees verder onder de video.)

In de video zien we hoe het duo rondloopt in de woestijn. Zoals we van het paar gewoon zijn, verbergen ze ook nu hun identiteit achter hun helmen. Plots kijken de twee elkaar aan en zien we dat een van de twee een soort van apparaat op zijn rug heeft. Wanneer de andere op de knop van het apparaat drukt, begint er een aftelklok. Vervolgens zien we hoe een van de twee leden wegwandelt en explodeert. De scène eindigt met een zonsondergang of -opgang en dan horen we plots ‘Touch’, een nummer van Daft Punk, op de achtergrond.

Futuristische outfits

Guy-Manuel de Homem-Christo en Thomas Bangalter staan dus - naast hun muziek - vooral bekend om de opmerkelijke helmen die ze altijd dragen. Veel mensen weten dan ook niet hoe het duo er in het echte leven uitziet omdat de twee al jaren niet meer zonder hun futuristische outfits naar buiten komen. Af en toe werden de leden van Daft Punk wel zonder hoofddeksel gespot. In 2014 werden ze bijvoorbeeld na de Grammy Awards een keertje op de luchthaven gefotografeerd. Toen probeerden ze om er zo anoniem mogelijk uit te zien, maar uiteindelijk werden ze dus toch door de media gespot.

In een interview met Rolling Stone vertelde Daft Punk wat meer over hun opmerkelijke outfitkeuze. Zo zijn ze erg geïnteresseerd in de dunne lijn tussen fictie en realiteit en wilden ze fictieve personen creëren die in het echte leven niet bestaan. Daarnaast hebben de helmen natuurlijk nog een aantal andere voordelen. “Mensen komen niet constant naar mij toe om mij te herinneren aan wat ik doe”, aldus Thomas Bangalter.

(Lees verder onder de tweet.)

Lange geschiedenis samen

Bangalter en Homem-Christo leerden elkaar in de jaren 80 kennen in Parijs toen ze nog tieners waren, maar al snel begonnen de twee samen muziek te maken. Voor ze Daft Punk opgericht hebben, vormden ze samen met hun vriend Laurent Brancowitz nog de groep Darlin’ in 1992. Het drietal heeft samen slechts een nummer opgenomen, maar dat kreeg in Melody Maker alleen maar slechte kritiek. Zo omschreven ze het als ‘a daft punky thrash’, wat later dé inspiratiebron voor hun nieuwe naam bleek te zijn. Guy-Manuel de Homem-Christo en Thomas Bangalter vormden samen vervolgens Daft Punk. Hun kameraad Brancowitz ging zijn eigen weg en begon uiteindelijk de band Phoenix.

Hun debuutalbum ‘Homework’, dat de groep in 1997 uitbracht, was ongezien in de dancewereld. De plaat bevat een aantal van hun grootste hits zoals ‘Around the World’ en ‘Da Funk’. In 2001 kwam het Franse duo met een opvolger, ‘Discovery’, op de proppen. Nadien bracht de groep nog het album ‘Human After All’ en ‘Alive 2007’ uit en brachten ze enkele sterke liveoptredens. In 2006 trok Daft Punk bijvoorbeeld naar de Californische woestijn om er op te treden tijdens Coachella Festival. De performance van de twee heren was een ongezien spektakel. Het publiek was meteen onder de indruk en had pas na enkele nummers door dat het duo in een gigantische piramide stond.

Teleurgestelde fans

In de jaren die volgden, kwamen de jongens van Daft Punk nog met enkele verrassingen op de proppen. In 2010 mochten de twee nog de soundtrack verzorgen voor de Disneyremake van ‘Tron’. Later hebben ze ook nog ‘Random Access Memories’ opnieuw opgenomen, maar dat met enkel en alleen live-instrumenten. Op het album staan ook enkele opmerkelijke samenwerkingen met bijvoorbeeld gitarist Nile Rodgers en rapper Pharrel Williams. Het eindresultaat was bovendien zo goed dat ze het ‘Album of the Year’ wonnen op de Grammy Awards in 2014. De groep is daarnaast nog verantwoordelijk voor een aantal van de populairste dance- en popnummers ooit. Denk bijvoorbeeld maar aan songs zoals ‘One More Time’ en ‘Harder, Better, Faster, Stronger’.

Bij fans van de band komt het nieuws van hun breuk dan ook erg hard aan. “Bedankt voor alles wat jullie voor de muziekwereld gedaan hebben. Voor eeuwig dankbaar” en “Oke, nu is 2021 officieel het ergste jaar ooit”, zijn slechts enkele van de reacties die sinds het nieuws van hun split op hun Instagramaccount verschenen zijn.