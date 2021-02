Daft Punk (1993-2021) is niet meer: test je kennis in onze quiz

Muziek Gabriel Ríos draagt nieuwe plaat op aan demente vader: "De situatie kan nog jaren aanslepen, maar eigenlijk is hij al weg”

17 februari We zijn intussen zeven jaar na zijn monsterhit ‘Gold’, en dat was ook zijn laatste album. Maar vandaag is Gabriel Ríos (42) terug. De dementie van zijn papa deed hem diep graven in zijn jeugd, met als resultaat: ‘Flore’, een eerste latinplaat. Geen happy zomerdansjes à la Daddy Yankee, maar donkere en diepe nummers. Over een man met verdriet, die toe is aan gemoedsrust en ver weg staat van het ‘latino hunk’-imago’ van weleer. “Ik ben me bewust van hoe ik eruit zie, maar ik trek het mij niet meer aan als mensen om die reden naar me komen kijken.”