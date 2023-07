Daar is ie weer: TikTokker Nathan brengt ook het tweede weekend mensen aan het dansen op Tomorrowland

FestivalBekende TikTokker Nathan, die 500.000 volgers heeft met zijn account ‘Nathan’s Crazy Dance Moves’ is ook dit tweede weekend van de partij om de Tomorrowland-feesters zijn gekke danspasjes aan te leren. Nathan is in enkele jaren tijd uitgegroeid tot een ware internethit vanwege zijn hilarische en aanstekelijke dansmoves. Waar Nathan opduikt, in een paar minuten tijd krijgt hij de festivalgangers op zijn hand met zijn gekke moves. Zo ook op Tomorrowland, waar hij al jaren present is.