Couleur Café maakt elf nieuwe namen bekend

Black Stage

Couleur Café gaat dit jaar door van vrijdag 24 tot zondag 26 juli 2022. Tickets zijn verkrijgbaar via de website www.couleurcafe.be. Wie al een ticket had voor Couleur Café in 2020 of 2021, kan het ticket behouden of het inruilen voor een voucher die geldig blijft tot 2023. De helft van de combitickets is uitverkocht. Ook vier vijfde van de campingtickets is al de deur uit.