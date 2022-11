CORE Festival keert terug naar Brussel in 2023

Muziek Dit was ‘The Cure’ in nokvol Sportpa­leis: “One Love”

Een kus richting Qatar en Eden Hazard. Terwijl die laatste zijn aangekondigde aanvoerdersband achterwege liet uit angst voor een gele kaart, trok Robert Smith in Antwerpen voluit een rode. In hartvorm. One Love. The Cure en een nokvol sportpaleis.’t Was grote liefde.

24 november