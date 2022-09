Coolio verzeilde deze zomer op gratis festival in Oostkamp: “Zijn manager dacht dat het om Parkpop in Nederland ging”

MuzieHet laatste concert van de overleden Coolio in ons land was niet in het Sportpaleis of op Rock Werchter, maar wel op een klein, gratis festival in Oostkamp. “Ze dachten dat het om Parkpop in Nederland ging”, klinkt het. Op radiozender Joe vertelt programmator Dries Lescouhier hoe hij die topnaam wist te strikken, en hoe de rapper reageerde toen hij de vergissing ontdekte. “Hij had absoluut geen zin om op te treden, maar op het podium gebeurde iets magisch.”

Op zondag 21 augustus - een maand geleden dus nog maar - trad Coolio voor de laatste keer op in ons land. Niet op een of ander megafestival of in een grote zaal, wel op het gratis festival Parkpop in Oostkamp, voor zo’n 8.000 man. “Als ik heel eerlijk ben, dacht zijn agent dat wij Parkpop in Den Haag waren", geeft programmator Dries Lescouhier toe op Joe. “Een festival van 100.000 man. Tot op vandaag kan je zien dat zijn Europese tournee ‘Parkpop (NL)’ vermeldt, en niet ‘Parkpop (BE)’.”

Het was dan ook behoorlijk schrikken voor de Amerikaanse rapper toen hij die zondag arriveerde in Oostkamp. “Ik was uiteindelijk al blij dat hij geland was in Zaventem”, zegt Lescouhier. “Hij was zeer koel en afstandelijk. Onze backstage is natuurlijk niet echt VIP, het is een parochiezaal. Niet wat hij verwacht had.” Dus trokken Coolio en de zijnen zich terug op hotel. “Plots kreeg ik een sms waarin ze vroegen hoe laat ze moesten optreden. ‘19u’, stuurde ik terug. Daarop antwoordden ze: ‘Oké, dan treden we op van 19u tot 19u20.’ Twintig minuutjes, en dat voor een headliner die we drie jaar eerder voor 75 minuten hadden geboekt. Je wil niet weten wat dat doet met een organisator. Mijn hart brak.” Na veel telefoontjes, sms’jes en mailtjes werd uiteindelijk overeengekomen dat Coolio 50 minuten zou optreden. “En daar hadden ze duidelijk niet veel zin in", klinkt het. Zo liet de rapper de artiestenshuttle ruim een uur wachten aan het hotel, voor hij eindelijk instapte.

Kinderen

Een optreden in mineur dus? Niets is minder waar. “Dan gebeurde er toch iets magisch op het podium”, herinnert Lescouhier zich. “Na de show kwam Coolio tegen mij zeggen dat het een van de beste shows was die hij ooit had gespeeld. ‘Waarom?’, vroeg ik. Omdat er zoveel kinderen aanwezig waren, vertelde hij. Hij was zo positief verrast dat er zoveel kinderen mee stonden te dansen op zijn muziek. Hij heeft er zelfs zo’n twintig à dertig mee op het podium laten meedansen. Het maakte hem wel emotioneel dat die generatie, helemaal aan de andere kant van de wereld, zo enthousiast was. Hij vond het merkwaardig en mooi.”

Leuk detail: na nog een stevig feestje te hebben gevierd, vroeg Coolio de organisatie om een T-shirtje van het festival. “En de volgende dag stond hij in het hotel aan het ontbijtbuffet aan te schuiven, in dat shirtje.” Voor wie trouwens nieuwsgierig is naar hoeveel Parkpop betaald heeft om de rapper binnen te halen: dat werkt volgens bieding, klinkt het. “Met hotel en vluchten eindigden we rond de 15.000 euro. Meer zouden we ook voor een Belgische topact niet betalen", besluit Lescouhier.

