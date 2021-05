Controverse rond ‘snuivende’ Italiaanse winnaar: “Nee, ik gebruik geen cocaïne”

Italië was vanavond bij het publiek de grote favoriet en werd uiteindelijk de overtuigende winnaar van het festival. Maar na afloop was vooral de opvallende beweging van zanger Damiano David tijdens een van de momenten in de green room onderwerp van gesprek. Terwijl de band in beeld is, gaat David met zijn hoofd naar de tafel. Na een veelbetekenende blik en een por van zijn drummer recht hij zich weer.