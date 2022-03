Concertzalen heropenen, Vlaamse artiesten gaan weer op tournee: “De lente betekent dit jaar écht goeie moed”

Muziek Praga Khan kondigt afscheid en meteen ook laatste show aan: “Tijd om die wilde jaren achter mij te laten”

Praga Khan, het succesvolle project van Maurice Engelen (63), stopt er na maar liefst 33 jaar mee. “Aan alle mooie liedjes komt een eind”, klinkt het toepasselijk in een persbericht. Fans van Praga Khan krijgen wel nog een laatste kans om de band aan het werk te zien. Op vrijdag 9 september staat de groep nog een allerlaatste keer in de Ancienne Belgique in Brussel.

