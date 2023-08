Concerttraditie loopt uit de hand: Taylor Swift-fan verdient duizenden euro’s aan verkoop vriendschapsbandjes

“So make the friendship bracelets, take the moment and taste it”, zingt Taylor Swift in het nummer ‘You’re on your own kid’. Een van de nummers op haar recentste album ‘Midnights’. En dat advies nemen haar fans nu ter harte. De fans van de Amerikaanse zangeres maken een hele hoop zelfgemaakte vriendschapsbandjes, die ze dan tijdens een van haar ‘Eras'-shows uitdelen of ruilen met andere Swifties. Het is uitgegroeid tot een ware traditie, eentje waar zelfs al heel wat grote sterren aan meededen. Onder meer Jennifer Garner, Gigi Hadid, Candice King en Taylor Lautner keerden met armen vol bandjes terug naar huis.