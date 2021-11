Concertbezoeker eist 1 miljoen dollar van rapper Travis Scott wegens ernstige nalatigheid

De eerste aanklacht is ingediend door Manuel Souza, die een schadevergoeding van 1 miljoen dollar (860.000 euro) eist vanwege zware nalatigheid. Volgens de Amerikaanse website Billboard stelt de advocaat van Souza dat de ramp het resultaat was van het verlangen om winst te maken “ten koste van de gezondheid en veiligheid van concertbezoekers”.

Ook Drake aangeklaagd

In een tweede rechtszaak is ook de Canadese rapper Drake aangeklaagd. Hij stond vrijdagavond als verrassingsact met Travis Scott op het podium toen het gedrang ontstond. Bezoeker Kristian Parades uit Austin klaagt Scott, Drake, organisator Live Nation en evenementlocatie NRG Park aan, zo bevestigt zijn advocaat tegenover de LA Times.

De twee rechtszaken zijn vermoedelijk pas het begin van naar verwachting vele rechtszaken die zullen worden aangespannen naar aanleiding van het drama. Travis Scott zegt zelf niet in de gaten te hebben gehad dat zijn concert in Houston volledig uit de hand liep. De rapper liet al weten dat hij de autoriteiten zal helpen om uit te zoeken hoe het is misgegaan. Inmiddels is er ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld door rechercheurs van de afdelingen moordzaken en narcotica, meldde de politie van Houston zondagavond. Dat is gedaan vanwege berichten dat iemand in het publiek mensen met drugs zou hebben geïnjecteerd.