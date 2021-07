Concert Werchter Parklife zondagnamiddag uitgesteld wegens slecht weer

Muziek Nieuwe meiden­groep Starsky’s Angels - met Maithé Rivera - ziet het groots: “Er is al interesse vanuit Brazilië”

2 juli Ze is vooral bekend als influencer en nieuwe vriendin van Sean Dhondt, maar Maithé Rivera beschikt ook over zangtalent. Samen met Jotti Verbruggen en Rachel Nimegeers - net als Maithé twee knappe dames met een hoop volgers op Instagram en Tik Tok - vormt ze sinds kort de girl band ‘Starsky’s Angels’. “Buiten K3, waar de doelgroep jonger is, heb je dit niet in België. Noem ons dus gerust de Vlaamse Spice Girls of The Pussycat Dolls.”