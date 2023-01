Concert van Madonna volledig uitverkocht, tweede show op 22 oktober

Madonna: The Celebration Tour

Madonna kondigde eerder deze week haar ‘Madonna: The Celebration Tour’ aan via een video op haar sociale media. Het filmpje was alvast een knipoog naar haar film ‘Truth or Dare’. Daarnaast maakten er ook verschillende bekende namen hun opwachting in de video. Denk bijvoorbeeld maar aan Diplo, Lil Wayne en Amy Schumer. Deze laatste daagt The Queen of Pop op haar beurt alvast uit om nog eens op tournee te gaan met nummers uit haar intussen vier decennia overspannende carrière. De Amerikaanse zangeres gaat bovendien niet alleen op pad. Special guest op alle data van de wereldtournee is Bob The Drag Queen a.k.a. Caldwell Tidicue.