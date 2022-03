Concert The Rolling Stones in Amsterdam binnen vijf minuten uitverkocht, in België loopt het minder storm

Muziek Dolly Parton weigert nominatie voor Rock & Roll Hall of Fame: “Ik ben het niet waard”

Dolly Parton (76) heeft nee gezegd tegen een nominatie voor de Rock & Roll Hall of Fame. De ‘Jolene’-zangeres vindt niet dat ze het waard is om in de eregalerij te worden opgenomen en vraagt of haar nominatie kan worden ingetrokken. “Hoewel ik me ontzettend vereerd voel en heel dankbaar ben, heb ik niet het gevoel dat ik al recht heb op een plek in de Rock & Roll Hall of Fame.”

15 maart