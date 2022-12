Componist Wim Henderickx (60) overleden

2022 had alles in zich om een feestjaar te worden, de componist was overal te zien en te horen. In mei ging zijn opera 'De Bekeerlinge' in wereldpremière. Wim Henderickx las in 2016 de gelijknamige roman van Stefan Hertmans en wist toen al: "Dit wordt mijn grote opera." Het resultaat konden we dit jaar eindelijk in de operazalen zien en werd de meest succesvolle hedendaagse productie van Opera Ballet Vlaanderen in meer dan 20 jaar. Ook zijn nieuwe concerto voor bassetklarinet ging in première. Speciaal voor klarinettiste Annelien Van Wauwe componeerde hij 'Sutra', gebaseerde op enkele grondbeginselen van yoga. De klarinettiste voerde het werk de eerste keer op in Glasgow, begin dit jaar en de muziek verscheen op cd.