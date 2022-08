Coldplay speelt vanavond in Brussel: de goedkoopste topact ter wereld, zelfs backstage zijn ze content met een Belgisch biertje

De Heizel maakt zich op voor vier dagen feest. Vier keer Coldplay. Goed voor 208.000 verkochte tickets. Geen band deed in België ooit beter. Een fenomeen dat zich niet enkel tot ons land beperkt. Wekelijks werden wereldwijd data toegevoegd aan de ‘Music Of The Spheres World Tour’. De teller staat inmiddels op 73 shows. De verklaring daarvoor staat in het zwarte kadertje op uw tickets. “Coldplay is een band die al sinds hun prille begin waakt over de ticketprijzen”, verklaart Pollstarbaas en tourorganisator Ray Waddell. “De band wil iedereen de kans geven om een show bij te wonen. Daarom houden ze een groot deel van de tickets steevast goedkoop. Dat is altijd al zo geweest. Coldplay vraagt bij elke tour minder dan ze eigenlijk zouden kunnen vragen. Als je alle wereldacts die nu op tournee zijn daarmee vergelijkt, zijn zij de allergoedkoopste.”