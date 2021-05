Coldplay lanceert nieuwe single, en dat mag je redelijk letterlijk nemen ...

Chris Martin (44), Guy Berryman (43), Jon Buckland (43) en Will Champion (42) videobelden met de astronaut Pesquet, die een half jaar in het ruimtestation ISS verblijft. Ze spraken over het leven in de ruimte en hoe het is om daar naar muziek te luisteren. “Op dit moment kunnen we voor niemand op aarde spelen, dus we dachten dat we gewoon onze nieuwe single voor jou brengen”, zei zanger Chris Martin tegen de ruimtevaarder tijdens hun gesprek. “Het is als een concert voor één persoon.”