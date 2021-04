Coldplay komt na twee jaar met nieuwe muziek

Volgens de Britse krant ‘The Sun’ zou de band tijdens de lockdown nieuwe muziek hebben opgenomen. De groep heeft nu ook een aanvraag ingediend om de naam van hun album, ‘Music of The Spheres’, officieel te laten registreren. Eens dat gebeurd is, kunnen de platen geperst worden. De band zou ook bezig zijn met merchandise, want kan duiden op een tournee.

Coldplay bestaat dit jaar 23 jaar. De groep bracht in 1998 hun eerste ep uit, genaamd ‘Safety’. Sindsdien heeft de band wereldwijd meer dan honderd miljoen platen verkocht. De officiële releasedatum voor ‘Music of The Spheres’ is nog niet bevestigd. Maar volgens de website ‘Genius’ mogen we het album in september 2021 verwachten.