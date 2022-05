Coely stelt nieuwe single ‘Run It Up’ voor

“Ik heb al vijf jaar niets uitgebracht en dan was er corona. De stress is er dus wel, maar dat raak ik wel weer gewoon. De nieuwe single gaat over gaan en niet blijven stilzitten. Niemand anders gaat het doen voor mij. Ik ben degene die het werk moet doen, dus gas geven.” Coely gaat ook meteen weer het podium op. “Ik sta op de Lokerse feesten, Cactus festival, Pukkelpop en nog veel andere.” Coely is recent mama geworden: “Het is nog steeds mijn job en ik vind het leuk. Het is niet omdat ik mama ben dat ik niet meer kan optreden. Het is een planning.”