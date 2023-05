Clouseau treedt dit jaar amper op, maar staat wel op ‘Night Of The Proms’: “We zetten heel bewust een stap terug”

muziekMet slechts één concert op de agenda wordt het een heel rustige zomer voor Clouseau. Fans die de broers Wauters toch nog aan het werk willen zien, kunnen dit najaar wel terecht op de ‘Night Of The Proms’ in het Sportpaleis. Betekent dit ook de terugkeer van hun grote concertreeksen? Kris Wauters verklapt waarom Clouseau amper live te zien is dit jaar, wat fans mogen verwachten op ‘Night of the Proms’ en hoe een decibelmeter ooit verantwoordelijk was voor één van de grootste successen in hun carrière. “Deze rustige periode is dus enkel een stilte voor de storm.”