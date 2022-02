Clouseau speelt in mei exclusieve set op I love the 90’s: “We gaan ons volledig smijten”

MuziekOp zaterdag gaat er in de Trixxo Arena in Hasselt een nieuwe editie van ‘I love the 90’s door. Verschillende iconen uit de nineties zoals Rednex, 2 Fabiola, Virtual Zone en Astroline stonden sowieso al op de planning. Zij krijgen nu het gezelschap van een onverwachte naam: Clouseau.

Koen en Kris Wauters zullen met Clouseau een exclusieve set, op maat van de party, spelen op ‘I love the 90’s. Nummers zoals ‘Anne’, ‘Daar gaat ze’, ‘Louise’, ‘Domino’, ‘Passie’ en ‘Nobelprijs’ domineerden namelijk de hitlijsten in deze periode. Bij de organisatie zijn ze alvast in de wolken met deze toevoeging aan de line-up. “We dromen er al een tijdje van en zijn dus ontzettend blij dat we Clouseau mogen ontvangen. Het wordt niet alleen het eerste optreden van Clouseau op ‘I love the 90’s’, maar ook hun eerste in Trixxo Arena Hasselt, iets waar we samen met onze bezoekers nu al ontzettend hard naar uitkijken”, aldus Kris Bloemen namens de organisatie.

Daarnaast kijken ook Koen en Kris Wauters zelf uit naar hun optreden op ‘I love the 90’s’. “De beelden van eerdere edities zagen er alvast indrukwekkend uit. De datum paste in onze agenda en we gaan ons echt volledig smijten. We vinden het zeker niet confronterend dat we gevraagd werden voor ILT90’s, eerder een erkenning voor wat we in dat decennium gerealiseerd hebben met Clouseau.”

‘I love the 90’s – The party’ gaat door op zaterdag 14 mei in Trixxo Arena Hasselt.

