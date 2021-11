Clouseau overdonderd door succes van hun actie ‘Verras je ware liefde’

“We zijn overdonderd door alle verhalen die jullie hebben ingestuurd. Het waren er massaal veel en we kunnen natuurlijk niet op elk verhaal ingaan. Maar we willen jullie wel via deze weg persoonlijk bedanken voor jullie mooie verhalen over de ware liefde”, vertelt Koen. Ook Kris sluit zich daarbij aan: “Het verwarmt ons hart om te zien hoeveel schone en oprechte verhalen zijn ingestuurd. Het is dan ook een plezier om elk verhaal te lezen en we kijken er nu al naar uit om enkele fans te verrassen.” Uit alle inzendingen wordt een selectie gemaakt waarna Koen en Kris in actie schieten voor de perfecte verrassing.