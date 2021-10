Clouseau bejubelt de ware liefde in nieuwe single en actie voor fans: “Maar er is geen nieuwe vrouw in mijn leven”

Muziek Tickets razendsnel uitver­kocht: Coldplay komt derde keer naar Koning Boudewijn­sta­di­on

Een nieuwe plaat en een nieuwe wereldtournee. Coldplay is helemaal terug. Vorige week maakten Chris Martin en co bekend dat ze hun Music of the Spheres World Tour op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus naar het Koning Boudewijnstadion in Brussel brengen. Gezien die twee concerten meteen uitverkocht waren, komt er nu nog een derde datum bij: maandag 8 augustus.

