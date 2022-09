Claudia en Petra blikken terug op Sha-Na: “Onze toenmalige manager heeft veel kapotgemaakt”

Showbits Zo vroeg Freek Suzan ten huwelijk: “Echt een verrassing, ik dacht dat hij nog wilde wachten”

Wanneer ze gaan trouwen, verklappen ze nog niet. Suzan toont wel vol trots haar verlovingsring die ze van Freek kreeg. Hij ging op z’n knieën tijdens een concert van Coldplay in Berlijn. “Ik was al een tijdje van plan om haar ten huwelijk te vragen en dat leek mij het juiste moment, tijdens een optreden van onze favoriete band”, vertelt Freek. De twee deelden de beelden op hun sociale media. En ze tonen nog meer privébeelden, namelijk een vakantievideo van hun reis in Italië. Daarmee hebben ze de videoclip samengesteld van hun nieuwe single ‘Kwijt’. Bekijk de beelden hier al in een nieuwe Showbits.

12 september