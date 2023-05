Christoff openhartig over coming-out in nieuwe single: “Mijn ouders en zus hadden het snel door”

“Dit ben ik. Dit is wie ik ben.” Het zijn veelbetekenende woorden van Christoff in z'n nieuwe single, ‘Dit ben ik’. Een verhaal over hoe hij zich graag omringde met mooie meisjes, maar dat dat niet was waar z’n hart lag. En een verhaal over z'n coming-out, dus. “Ik ben mijn ouders en mijn zus nog steeds heel dankbaar dat we thuis alles konden en kunnen bespreken. Zij hadden het snel door en maakten er ook nooit een probleem over dat ik mij eerder aangetrokken voelde tot mannen. Ik ben wel geschrokken dat het in de huidige, moderne tijden blijkbaar niet zo evident is om ‘uit de kast te komen’’", klinkt het. “Met ‘Dit ben ik’ maak ik graag een statement en steun ik al die mensen die het lastig hebben. Jong en oud, want ik merk uit de gesprekken die ik heb dat het iets is wat alle leeftijden overstijgt. In de wereld én de maatschappij waarin wij leven vind ik het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Dat is iets waar we met z’n allen moeten naar streven.”