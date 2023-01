Christoff neemt duet op met Joren uit ‘Blind Getrouwd’: “Een zotte afslag in mijn carrière”

Showbits Belgische inzending scoort niet bij de internatio­na­le bookmakers. Hoe gaat Gustaph zich proberen te redden?

Weinig bijzaken in het leven die zo van staatsbelang lijken als Eurosong. Altijd is er wel controverse over de keuze van de jury en/of publiek. En ook dit jaar is het opnieuw prijs met Gustaph, de Vlaamse Boy George die ons land mag gaan verdedigen in Liverpool. Een manklopende televoting en verliezende finalisten die zich openlijk vragen stelden bij de keuze, hielpen de winnaar niet. Komt daarbij ook heel wat bagger op sociale media. Hoe gaat Gustaph daarmee om nu de eerste storm is gaan liggen? Senne spreekt met hem in een nieuwe Showbits.

