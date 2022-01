Chris Martin schept meer duidelijkheid rond plan van Coldplay om te stoppen

“Ik denk dat we zullen blijven toeren en we zullen altijd samen zijn als een groep muzikanten en vrienden, maar ik denk dat het verhaal van onze albums dan eindigt”, vertelt hij. “’Harry Potter’ is ooit ook op zijn einde gekomen”, lacht hij. De muzikant voegde er wel aan toe dat de band graag een musical zou willen maken tussen nu en 2025. “Die zouden we dan ‘East Side Story’ noemen”, grapte de zanger over hun mogelijke adaptatie van Steven Spielbergs ‘West Side Story’.

Verder in het interview bespraken ze ook nog hoe de muziekstijl van Coldplay veranderde door de jaren heen: “We hebben zoveel geluk dat we gewoon kunnen volgen wat goed voelt. Dat is wat we besloten hebben te doen”, zei Chris over zijn meest recente samenwerking met de Koreaanse band BTS. “Dat is waarom onze muziek een beetje verandert. Soms verliezen we mensen en krijgen we er andere mensen bij.” Hij beseft dat zijn band daarmee bevoorrecht is en niet iedereen zomaar die risico’s kan nemen: “Het is zo leuk geworden sinds we gewoon het voorrecht hebben om te doen en maken wat goed voelt. Iedereen zou dat moeten kunnen doen.”