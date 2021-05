Chokri Mahassine nuanceert de euforie van Pukkelpop: “Het moet veilig, anders ben ik de eerste die de stekker eruit trekt”

Festivals“Queens of the Stone Age zou een headliner geworden zijn, en met Dua Lipa zaten we in onderhandeling”, zegt Chokri Mahassine (61) over de afgeschafte editie van Pukkelpop vorig jaar. Deze zomer mag de hoogmis in Kiewit heropleven. Tenminste: zolang de besmettingscijfers de goede kant opgaan en de vaccinatiecampagne op koers blijft. Zullen de festivallen knallen? Of loopt deze zomer andermaal op een sisser af? “Niet alleen ons hoofd ligt op het kapblok als deze test slecht zou uitdraaien.”