Charlotte De Witte had spectaculaire avond op ‘Tomorrowland Around The World’: “Ik heb het dj’en echt gemist”

FestivalGisteren werd de digitale editie van Tomorrowland Around The World afgetrapt. Niemand minder dan onze eigen Charlotte De Witte trad op op het Elixir-podium en gaf een performance van formaat. Vanavond staan ons op de mainstage nog onder andere Afrojack en Armin van Buren te wachten.

“Ik heb het dj’en echt gemist. Dus, dit doen bracht me eindelijk terug naar wat ik het liefste doe”, vertelde Charlotte. Ze bracht gisteren op het Elixir-podium van Tomorrowland Around The World onuitgebrachte tracks, niet alleen van haarzelf, maar ook tracks van andere artiesten, die ze zal uitbrengen op haar label KNTXT. “Ik heb gewoon geprobeerd om een high-energy set te brengen, het ging van 132 BPM naar 138 BPM.”

Je speelt op de Elixirstage samen met Adam Beyer, HI-LO en Rebüke. Hoe vind je het om in een digitale omgeving op te treden?

“Wel, dit is mijn derde digitale ervaring op Tomorrowland. Ik ben het dus al een beetje gewend om voor een groen scherm te staan. Maar ik ben altijd aangenaam verrast door hoe het resultaat eruit ziet. Ik heb de productie voor dit jaar nog niet gezien, ik denk dat ik straks een kleine sneakpeek krijg. Maar ik ben er zeker van dat het prachtig wordt, zoals altijd.”

Is er iets wat je hebt geleerd van de vorige twee digitale optredens, dat je hebt meegenomen in de voorbereiding van deze set?

“In het algemeen heeft mijn ervaring met livestreams vorig jaar en dit jaar me geleerd dat het heel belangrijk is om je eigen bubbel te creëren en je op de een of andere manier proberen voor te stellen dat je in de menigte zit. Soms is het heel moeilijk als de beat gaat komen en je voelt de energie opbouwen. Je luistert naar luide muziek en als je ziet dat er geen menigte is, kan het een afstand creëren. Dus probeer ik me gewoon voor te stellen dat ik in de menigte zit. Dat is mijn truc.”

Je maakt nu al een tijdje deel uit van de Tomorrowland-familie. Je hebt vanaf 2011 op elk festival gespeeld, ook op de virtuele. Hoe heb je het festival ervaren samen met je opkomst?

“Het gaat een beetje hand in hand. Ik denk dat ik een enorme progressie heb gemaakt in mijn carrière en Tomorrowland ook. Ik denk dat het heel cool is om te zien dat mijn verhaal op een of andere manier verbonden is met hun verhaal. Zelfs nu met het digitale festival, denk ik dat het geweldig is dat we met elkaar verbonden blijven.”

Op groot scherm

Velen maakten het festival mee vanuit hun zetel of organiseerden zelf een feestje, maar op een aantal locaties werd ook een groot scherm neergezet. Onder andere bij Sommar x Mesa (Antwerpen), Bar Hasart (Boom), Carré Beach (Willebroek) en The Villa (Antwerpen) kon je het evenement beleven.

Vanavond om 18.00 uur gaat de digitale versie van Tomorrowland weer van start. Niemand minder dan onder andere Armin van Buuren en Afrojack maken hun opwachting op de mainstage. Die laatste heeft er alvast zin in. “Ik ga een nieuw nummer in mijn set introduceren, dus het gaat heel cool worden. Ik wil de verrassing nog niet verpesten, dus geniet gewoon van de set en je zult zien wat er gebeurt.”

Er zijn nog een paar tickets verkrijgbaar voor wie er vanavond last minute een feestje van wil maken.

