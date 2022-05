Charli XCX annuleert optreden in Brussel: "Ik ben mijn stem volledig kwijt”

Muziek Cat Burns en Dylan verzorgen voorpro­gram­ma Ed Sheeran in Koning Boudewijn­sta­di­on

Naast special guest Maisie Peters heeft Ed Sheeran nu ook zijn voorprogramma bekendgemaakt. Op vrijdag 22 juli is dat Cat Burns, op zaterdag 23 juli is het Dylan. Het concert in het Koning Boudewijnstadion op vrijdag is uitverkocht, voor de show van zaterdag zijn er nog tickets beschikbaar.

18 mei