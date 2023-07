Chaos voor Goldband op Cactusfestival, zelfs bassist van de groep mist begin van optreden

Showbits “Een comeback? We bekijken het dag per dag”: M-Kids reageren op hun optreden op de Foute Party van Q-Music

Voor de 18.000 feestvierders in Flanders Expo was het optreden van de M-Kids hét hoogtepunt van de Foute Party, maar voor Davina, Britt en Tamara was het toch bang afwachten. “We moeten nog even bekomen”, klonk het na hun optreden. In een interview met Showbits-reporter Senne vertellen de drie meiden hoe het voelde om na al die jaren nog eens samen op het podium te staan én of ze stiekem al dromen van een comeback. “Zeg nooit nooit. We hebben er héél veel zin in.”