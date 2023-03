Chaos rond Poolse inzending Songfestival: “Uitslag was middag voor finale al bekend”

Muziek Ed Sheeran verrast jonge patiënten in Austra­lisch kinderzie­ken­huis: “Magische ervaring”

Ed Sheeran (32) had een grote verrassing in petto voor heel wat kinderen in het Royal Children Hospital in Melbourne, Australië. De zanger had een gaatje in zijn agenda gevonden voor een verrassingsoptreden in de hal van het ziekenhuis. Op elke verdieping stonden fans naar de zanger te kijken, die een aantal van zijn monsterhits zong, waaronder ‘Shape of You’ en ‘Perfect’. Op Instagram noemt het ziekenhuis het een ‘magische ervaring’.