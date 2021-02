Celine Dion stelt Europese tournee uit naar 2022

Dit zijn de nieuwe concertdata

- 25/26 mei: Utilita Arena in Birmingham (Engeland)

- 29/30 mei: The O2 in Londen (Engeland)

- 1/2 juni: 3Arena in Dublin (Ierland)

- 5/6 juni: AO Arena in Manchester (Engeland)

- 8/9 juni: The SSE Hydro in Glasgow (Schotland)

- 12 juni: SAP Arena in Mannheim (Duitsland)

- 13 juni: Lanxess Arena in Keulen (Duitsland)

- 15/16 juni: Hallenstadion in Zurich (Zwitserland)

- 18 juni: Atlas Arena in Łódź (Polen)

- 19 juni: TAURON Arena in Krakau (Polen)

- 22 juni: O2 Arena in Praag (Tsjechië)

- 25 juni: Zagreb Arena in Zagreb (Kroatië)

- 27 juni: Laszlo Papp Sports Arena in Boedapest (Hongarije)

- 29 juni: Mercedes-Benz Arena in Berlijn (Duitsland)

- 30 juni: Barclaycard Arena in Hamburg (Duitsland)

- 2 juli: Wiener Stadthalle in Wenen (Oostenrijk)

- 3 juli: Olympiahalle in München (Duitsland)

- 20 augustus: Friends Arena in Stockholm (Zweden)

- 22/23 augustus: Hartwall Arena in Helsinki (Finland)

- 26/27 augustus: Telenor Arena in Oslo (Noorwegen)

- 31 aug/1 sept: Royal Arena in Kopenhagen (Denemarken)

- 3/4 september: Sportpaleis in Antwerpen (België)

- 9/10 en 12 september: Ziggo Dome in Amsterdam (Nederland)

- 16/17, 20/21 en 23/24 september: La Défense Arena in Parijs (Frankrijk)