Cat Burns en Dylan verzorgen voorprogramma Ed Sheeran in Koning Boudewijnstadion

Muziek Oekraïense Songfesti­val-win­naar maakt meteen statement door moeders in oorlog te tonen in nieuwe videoclip

Songfestival-winnaar Kalush Orchestra heeft een nieuwe clip bij hun lied ‘Stefania’ gedeeld. Daarin is te zien hoe verschillende Oekraïense moeders in oorlogsgebied hun kinderen in veiligheid proberen te brengen. “We tonen hoe wij hen elke dag moeten zien”, vertelt frontman Oleh Psiuk. Het is daarbij niet de eerste keer dat de band een statement maakt. Zo riepen ze zaterdag na hun optreden: “Europa, help ons! Help Marioepol, help Azovstal.”

16 mei