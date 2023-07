Carl Huybrechts leerde Sinéad O'Connor kennen op de Proms: “Een heel aparte vrouw maar geen enkele stem bracht me ooit zo in vervoering”

muziek Sinéad O’Connor (56) schuwde controver­se op het podium niet

Sinéad O’Connor is overleden. Ze was amper 56. Haar grootste hits scoorde ze met ‘Nothing compares 2u’, een nummer geschreven door Prince. Maar de Ierse zangeres schuwde de controverse zeker niet. In 1992 verscheurde ze een foto van de toenmalige paus Johannes Paulus II in de Amerikaanse tv-show ‘Saturday night live’ terwijl ze hem “de echte vijand” noemt. Eerst zong ze een a-capella-versie van ‘War’ van Bob Marley om daarna de foto te verscheuren. De programmamakers waren niet op de hoogte van haar plan. Het gebeurde tijdens een live-uitzending.