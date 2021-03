Cardi B heeft nieuw record beet

Cardi B in goed gezelschap: ook deze platen behaalden diamant

1. ‘Something About The Way You Look Tonight / Candle in the Wind’ - Elton John

2. ‘Baby’ - Justin Bieber featuring Ludacris

3. ‘Not Afraid’ - Eminem

4. ‘Bad Romance’ - Lady Gaga

5. ‘Radioactive’ - Imagine Dragons

6. ‘Thrift Shop’ - Macklemore and Ryan Lewis featuring Wanz

7. ‘Poker Face’ - Lady Gaga

8. ‘Call Me Maybe’ - Carly Rae Jepsen

9. ‘Uptown Funk’ - Mark Ronson featuring Bruno Mars

10. ‘Roar’ - Katy Perry

11. ‘Royals’ - Lorde

12. ‘All About That Bass' - Meghan Trainor

13. ‘Despacito' - Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber

14. ‘Firework’ - Katy Perry

15. ‘Lose Yourself' - Eminem

16. ‘Love the Way You Lie’ - Eminem featuring Rihanna

17. ‘Blurred Lines’ - Robin Thicke featuring Pharrell and T.I.

18. ‘I Gotta Feeling’ - The Black Eyed Peas

19. ‘Party Rock Anthem’ - LMFAO featuring Lauren Bennett and GoonRock

20. ‘Counting Stars’ - OneRepublic

21. ‘Closer’ - The Chainsmokers featuring Halsey

22. ‘Cruise’ - Florida Georgia Line

23. ‘Dark Horse’ - Katy Perry featuring Juicy J

24. ‘Just the Way You Are’ - Bruno Mars

25. ‘Shape of You’ - Ed Sheeran

26. ‘Thinking Out Loud' - Ed Sheeran

27. ‘We Are Young' - Fun. featuring Janelle Monáe

28. ‘I’m Yours' - Jason Mraz

29. ‘The Hills’ - The Weeknd

30. ‘See You Again' - Wiz Khalifa featuring Charlie Puth

31. ‘God’s Plan' - Drake

32. ‘Congratulations' - Post Malone featuring Quavo

33. ‘Old Town Road’ - Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus

34. ‘Trap Queen' - Fetty Wap

35. ‘Perfect’ - Ed Sheeran

36. ‘Shake It Off' - Taylor Swift

37. ‘Happy' - Pharrell

38. ‘Meant to Be' - Bebe Rexha featuring Florida George Line

39. ‘Grenade' - Bruno Mars

40. ‘Pumped Up Kicks' - Foster the People

41. ‘All of Me' - John Legend

42. ‘Baby Shark' - Pinkfong

43. ‘Party in the U.S.A.' - Miley Cyrus

44. ‘Sicko Mode’ - Travis Scott featuring Drake

45. ‘Bodak Yellow’ - Cardi B