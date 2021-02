Cardi B brengt gloednieuwe single uit: ‘UP’ zal op vrijdag gedropt worden

Cardi B verbiedt haar eigen dochter om naar haar song WAP te luisteren: hoe ga je als ouder om met een kind dat luidkeels expliciete lyrics meebrult?

13 januari De Amerikaanse zangers Cardi B kwam afgelopen week onder vuur te liggen, nadat een filmpje viraal ging. Daarin is te zien hoe ze haar 2-jarig dochtertje probeert af te schermen van haar eigen seksueel expliciete song WAP. Pedagogisch verantwoord of hypocriet? Opvoedingsexpert Steven Gielis kadert: “Het is normaal dat je als mama of papa bezorgd bent om wat je kind te zien of te horen krijgt, maar muziek censureren is wel erg verregaand.”