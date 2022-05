Camille werkt samen met gerenommeerde songwriter John Ewbank: “Hij was zwaar onder de indruk”

Ewbank is een gevestigde waarde in muziekland. Zo maakte hij met Marco Borsato hits als ‘Rood’ en ‘Binnen’. Daarnaast schreef de Nederlander ook songs voor onder meer Paul de Leeuw, Rob de Nijs en Gordon. “Ik heb John gecontacteerd via Instagram en heb hem via die weg enkele liedjes van Camille doorgestuurd”, vervolgt William. “Hij was zwaar onder de indruk van haar talent en nodigde ons uit om een paar songs samen te maken. Vandaag was de eerste ontmoeting tussen beiden in zijn studio in Hilversum.”