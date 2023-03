Camille lanceert Duitse versie van ‘Vuurwerk’ op 14 april: luister hier al hoe dat klinkt

muziekVlaamse superster Camille is klaar op de Duitse markt te veroveren. Het offensief werd vorig jaar al aangekondigd, maar vandaag maakt de zangeres via haar Instagram ook een datum bekend. Op 14 april laat ze ‘Feuerwerk’ op de wereld los, de letterlijke vertaling van haar grootste hit ‘Vuurwerk’.

KIJK. Aan Showbits gaf Camille al eens een voorsmaakje van hoe ‘Vuurwerk’ in het Duits klinkt

Eind 2021 raakte het nieuws bekend. Camille had een platencontract bij Sony Music Germany beet. “Dit is gewoon letterlijk mijn droom, om muziek te maken in het buitenland en daar op het podium te staan. Ik mag drie singles releasen, een album uitbrengen en ook enkele optredens doen. En als mijn muziek aanslaat, dan volgt er hoogstwaarschijnlijk meer”, vertelde ze toen.

Om in het Duits te zingen moet Camille eerst de taal onder de knie krijgen. “Ik volg taallessen. Het positieve is dat ik heel snel dialecten kan overnemen. Zelf ben ik een West-Vlaamse, maar door ‘#LikeMe’ kan ik ook perfect Antwerps spreken. En mijn coach Duits was bij de eerste les onder de indruk van mijn Duitse tongval.” Zoals velen kwam Camille voor het eerst in contact met de taal in het middelbaar. “Ik herinner me nog vaag dat de leerkracht tijdens mijn eerste les Duits het nummer ‘99 luftballons’ afspeelde en ik moet toegeven dat ik dat toen al goed verstond. Op zich verschilt Duits eigenlijk niet zoveel van Nederlands.”

Camille hoopt met ‘Feuerwerk’ naast Duitsland, ook Oostenrijk en Zwitserland te veroveren. Of we haar dan kwijt zijn in Vlaanderen? “Stel dat ik een grote hit ben in Duitsland, dan ga ik daar misschien wel deels wonen. Maar België volledig achter mij laten is geen optie. Hier heb ik mijn vrienden, familie en fans", vertelde ze vorig jaar.

