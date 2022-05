Camille kondigt vijfde extra show aan in Lotto Arena

“Wij zijn in de wolken met deze belangstelling voor Camille”, vertelt haar manager William Vaesen. “De shows in de Lotto Arena worden voor Camille dit jaar de kers op de taart en zullen garant staan voor vuurwerk en spektakel.” Sam Perl, concertpromotor van Camille, zegt dat de tickets de deur uitvliegen. “Dit is ongezien in Vlaanderen en we zijn blij vandaag de vijfde én laatste show van de novemberreeks aan te kondigen.”