Camille en Niels Destadsbader & Kenny B maken nog kans: dit zijn de tien finalisten van ‘Zomerhit’

celebrities Ryan Gosling scoort eerste hit met ‘I'm Just Ken’ uit ‘Bar­bie’-film en komt binnen in Billboard Hot 100

Het hilarische liedje ‘I’m Just Ken’ van de acteur Ryan Gosling (42) is officieel in de Billboard Hot 100 binnengekomen. Momenteel neemt het de 92ste plaats in, dat schrijft ‘People’. Gosling heeft de single speciaal voor de ‘Barbie’-film gemaakt en het is de eerste keer dat de naam van de acteur in een hitlijst verschijnt.