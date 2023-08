Camille brengt derde album uit in drie jaar tijd: “Als je dit niet graag zou doen, houd je het niet vol”

MUZIEKZe betovert op het podium en binnenkort ook op het kleine scherm in de telenovelle ‘Milo’. En nu met haar nieuwe album brengt ze nog meer ‘Magie’. “Het is ook een cadeau voor mijn papa”, zegt CAMILLE (22), die verder vertelt over haar pittig werkschema, hoe het gaat met haar veroveringstocht in Duitsland en de opnames van ‘Milo’. “Ik herken mezelf in Milo: ik was ook een bang, dromerig meisje dat vaak ‘nee’ kreeg te horen.”