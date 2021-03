BV’s kijken uit naar ‘24 UUR LIVE’: “Ik overnacht op de parking in mijn mobilhome”

MuziekIt’s showtime! Miguel Wiels (48) organiseert morgen ‘24 Uur Live’ in het Antwerpse Sportpaleis, precies een jaar nadat alle concert- en theaterzalen op slot gingen. Onder meer Sabien Tiels, Barbara Dex, Marijn Devalck en Raf Van Brussel mogen aantreden en blikken alvast vooruit: “Deze crisis heeft me doen inzien dat ik aan 200 kilometer per uur aan het leven was.”

Een non-stopshow wordt het dus. Met maar liefst 119 artiesten, van Daan en Tom Helsen over Clouseau en Axelle Red tot Dana Winner en Liliane Saint-Pierre, die dus allemaal muzikaal worden begeleid door Miguel en de zijnen. Wij praten met enkele van de deelnemende artiesten.

Aaron Blommaert (18)

‘Familie’-lieveling én kersvers MNM-radiopresentator Aaron Blommaert staat in de nacht van vrijdag op zaterdag paraat als zanger bij de boyband BOBBY. “Voor ‘De Rode Loper-show’ van Ketnet mocht ik in januari vorig jaar al eens in het Sportpaleis werken. Ik ontving de bekende gasten van het Gala van de Gouden K’s”, zegt Aaron. “Ik vond het toen ongelooflijk dat het publiek mijn naam scandeerde. Bij ‘24 Uur Live’ blijven die duizenden zitjes in het Sportpaleis leeg. Spijtig, maar misschien is dat een goeie voorbereiding om in die showtempel ooit een écht concert te geven.” (lachje)

“Sowieso gaan mijn vrienden van BOBBY en ik ons uiterste best doen. Het is een hele eer dat we mogen meewerken aan ‘24 Uur Live’”, zegt Aaron ook. “Door corona hebben we nog amper optredens gehad. Momenteel zit onze band in de koelkast. Het moment dat we opnieuw volop mogen optreden, zal allesbepalend zijn. Wat er ook gebeurt, ik ga in ieder geval verder met muziek!” En natuurlijk ook met ‘Familie’. Plus: zijn nieuwe job als MNM-dj.

Volledig scherm Familie - SOAP SERIES (BEL-2021) - soapspoiler wk 10 - caption: Aaron Blommaert (Raven) © VTM

Barbara Dex (47)

“Ik was zo blij toen Miguel Wiels me voor ‘24 Uur Live’ vroeg, dat ik heb gezegd dat ik de volle 24 uur beschikbaar zal zijn”, zegt Barbara Dex. “Het wordt sowieso een heel speciale sfeer. Jammer genoeg zonder publiek, maar hopelijk bouwen de mensen thuis een feestje, terwijl wij voor hen zingen.” Barbara opende anderhalf jaar geleden een kledingwinkel in Mol en heeft dus haar bezigheid. “Tijdens de twee lockdowns had ik zelfs enorm veel werk met m’n webshop”, zegt ze. “Eigenlijk is 2020 voor mij voorbijgevlogen. De release van mijn nieuwe album heb ik wel uitgesteld tot begin 2022. En dit jaar in september zijn er een aantal optredens voorzien in culturele centra. Ik snak ernaar om er weer te kunnen invliegen.”

Volledig scherm Barbara Dex. © Dieter Bacquaert

Jo Vally (62)

Jo Vally zal tijdens zijn optreden op ‘24 Uur Live’ sowieso terugdenken aan 16 oktober 1999. Want toen vulde hij, als eerste Vlaamse artiest, het Sportpaleis. “Het was een idee van mijn platenfirma”, zegt Jo. “Een concert in het Sportpaleis naar aanleiding van mijn 20-jarige carrière. Ik verklaarde hen eerst zot! Iedereen vond het groot nieuws dat ik dat ging doen. Op de lijst van aangekondigde concerten stond mijn naam tussen Whitney Houston en Julio Iglesias. Niet te doen! En het werd een fantastische avond die ik nooit van m’n leven vergeet.”

“Ik ben enorm blij met dit initiatief van Miguel Wiels”, zegt Jo Vally. “Hij en z’n muzikanten kiezen de nummers die gezongen worden. Logisch, want we kunnen niet met z’n allen repeteren. Ik hoop alleen dat Miguel en zijn band dat kunnen volhouden. Want amai, zo 24 uur aan een stuk... Straf.”

Jo hoopt vanaf mei weer volop te kunnen optreden. “En in september is er een fanreis naar Kreta”, zegt hij. “We mogen er toch van uitgaan dat iedereen in ons land tegen dan gevaccineerd zal zijn, hé? Dat zou toch moeten!”

Volledig scherm Jo Vally © rv

Sabien Tiels (44)

Sabien Tiels zegt: “Geweldig om veel collega’s terug te zien op dit evenement in het Sportpaleis. Het wordt wel een hele vroege voor mij, want ik moet zaterdag om 6u ’s ochtends in Antwerpen zijn voor de covidtest (die verplicht is voor alle optredende artiesten, nvdr) en om 7u word ik op het podium verwacht. Maar dat heb ik er héél graag voor over. Wanneer ‘24 Uur Live’ van start gaat, zal ik trouwens in Tongeren zijn. Ik treed daar in het cultureel centrum op en dat zal gestreamd worden voor mijn fans. En in april hoop ik op tournee te kunnen met ‘Nijghse Vrouwen’, een concertreeks met Amaryllis Temmerman, Iris Penning en Astrid Nijgh. Ik ben alleszins in topvorm. Mijn coronakilo’s zijn er allemaal af. Ik weeg nu tien kilo lichter en voel me daar héél goed bij.”

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Raf Van Brussel (49)

“Corona is al dramatisch geweest, voor heel veel mensen in heel wat sectoren”, zegt Raf Van Brussel (49). “Het ergste vind ik het onbegrip van sommigen. ‘Acteren of zingen is toch geen echt beroep’, hoor ik vaak. Ik mag m’n pollekes kussen dat ik presentator bij Joe ben. Want al een jaar werkloos thuis zitten... Vreselijk. Dit initiatief van Miguel is een hart onder de riem voor de hele showbizz.” Vóór corona trad Raf heel vaak op met z’n coverband Brussels by Night. “Deze crisis heeft me doen inzien dat ik aan 200 kilometer per uur aan het leven was”, zegt hij. “Ik geniet nu van de gezellige avonden met m’n vrouw en kinderen. Soms moet er iets heftigs gebeuren om tot bepaalde inzichten te komen.”

Volledig scherm Joe najaar 2017 - portret. Op de foto: Raf Van Brussel. © Joe

Marijn Devalck (69)

Marijn Devalck neemt het zekere voor het onzekere en zal overnachten op de parking van het Sportpaleis. “Ik heb een mobilhome”, zegt hij. “De beste investering ooit! Ik woon in Brakel, zie je. ’t Is er heel mooi, maar nogal afgelegen. Dus, mijn mobilhome is ideaal. Als ik ergens in het land optreed, heb ik alles bij de hand, en ik hoef me geen zorgen te maken om files. Zaterdagochtend 13 maart om 9u moet ik zo’n sneltest ondergaan, en als ik negatief test, mag ik het Sportpaleis binnen.”

“Mijn theaterconcerten ‘Compagnons de la Chanson’ met Liliane Saint-Pierre en de voorstellingen van ‘Assisen 3’ zijn door corona al drie keer uitgesteld”, vertelt Marijn nog. “En mijn dansprogramma ‘Boma on the rocks’ is zelfs geannuleerd. Daarom ook dat ik dit initiatief van Miguel Wiels zo super vind. Het zal alle artiesten én het publiek veel deugd doen!”

Volledig scherm © Foto De Coster

