Busted maakt na 20 jaar een comeback: “Het voelde juist aan”

MuziekCharlie Simpson, Matt Willis en James Bourne, beter bekend als Busted, zetten zich schrap voor een comeback. Eerder deze week kondigde de Britse band niet alleen vijftien nieuwe nummers aan, maar ook een gloednieuwe tournee aan. In een interview met ‘The Mirror’ vertelt het drietal nu voor het eerst over hun terugkeer. “Toen we uit elkaar gingen, dacht ik dat het voor altijd was.”

Fans zullen nog eventjes geduld moeten hebben, maar de terugkeer van Busted is wel degelijk een feit. In september begint de band, bekend van hun nummers ‘Year 3000’, ‘Air Hostess’ en ‘What I Go To School For’, aan een tournee doorheen het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast hebben Charlie, James en Matt (allemaal 39), maar liefst vijftien nieuwe nummers in petto voor hun fans. Al hoeven deze laatste zich geen zorgen te maken: ook alle klassiekers zullen aan bod komen, al werden de nummers in kwestie hier en daar wel een beetje aangepast.

Juiste moment

In ‘The Mirror’ vertelden de bandleden nu wat meer over hun comeback. Zo hadden de drie heren bijvoorbeeld nooit verwacht dat ze ooit nog eens zouden samenkomen. “Toen we uit elkaar gingen, dacht ik dat het definitief was”, klinkt het onder meer. Al voelde het nu dan toch juist aan. “Het heeft een tijdje geduurd vooraleer we de gepaste manier gevonden hadden. Maar inmiddels is het al 20 jaar geleden, dus het voelde gewoon juist aan.”

Of er na 20 jaar veel zaken aangepast moeten worden aan de songs valt nog af te wachten. In hun gesprek laat de band weten dat ze nog geen definitieve beslissing genomen hebben. Al geven ze wel toe dat bepaalde zaken niet langer logisch zijn. In ‘What I Go To School For’ zingen Charlie, Matt en James namelijk op een gegeven moment dat “de leerkracht tegen dan 33 jaar zal zijn”. “Dat is ontzettend oud”, klinkt het verder nog in de single. “We hebben wel al een paar opties in gedachten”, geeft de groep eerlijk toe. “Toen we de song in kwestie geschreven hadden, leek 33 jaar ons vreselijk oud. Alleen worden we binnenkort zelf 40”, klinkt het verder nog al lachend.

Ticketverkoop

Het eerste optreden van Busted gaat door op 2 september in Plymouth. Het einde van de tour is voorzien voor 24 september. De ticketverkoop voor de tournee gaat van start op 31 maart. Al is er op 29 maart ook al een pre-sale.

