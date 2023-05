Buitenlandse pers wikt en weegt kansen van Gustaph: “Ik zie België zelfs als een ­outsider om te winnen dit jaar”

MuziekIs the world écht going crazy voor ‘Because of You’, de Belgische inzending voor het Songfestival ? Vanavond is het aan Gustaph (42) om dat te bewijzen in Liverpool. ‘TV Familie’ sprak met buitenlandse experts en las de commentaren op de gespecialiseerde sites: hoe wikken en wegen zij de kansen van België? “Hij spreekt een grote queer-gemeenschap aan en zijn dat niet net de televoters van het songfestival?”

“Gustaph is een echte zwart-witfiguur”, klinkt het bij een Britse Songfestival-kenner. “Wie dol is op ­onversneden ­Eurovision-pop vindt dit ­gewéldig. Wie echter niet van die stijl houdt, zal misschien op z’n gemak een drankje uit de koelkast halen tijdens het ­optreden van Gustaph.”

Een kleine rondvraag en speurtocht op het internet leert ons dat we moeten vrezen voor de traditio­nele 12 punten van buurland ­Nederland. Want bij de fer­vente volgers van Songfestival­­weblog.nl zijn ze niet overtuigd. “Dit nummer van België is erg leuk... als carnavals­liedje”, ­lezen we. Of: “Dit is een ­nummer dat ik meteen weer ­vergeten was. ­Europop zoals er dertien in een ­dozijn zijn.” En ook: “België haalt de finale niet. Deze ­inzending is niet goed genoeg.” De Nederlanders hebben ook nog een vraag in petto: “Kan iemand zijn liedje terug naar de jaren ‘90 sturen, alsjeblieft?”

Onderaan het scorebord

Ook de Britse openbare zender BBC omschrijft het nummer als “We’re going back to the 90s”. “Gustaphs vrolijke clubstamper ‘Because Of You’ is versierd met stevige pianoakkoorden en wiebelige synthlijnen die verwijzen naar houseklassiekers als Kym Sims’ Too Blind To See It en Crystal Waters’ Gypsy Woman (La Da Dee).” Maar de commentator is wel fan van de Belgische inzending. “Gustaph draagt ​​zijn lied op aan de vrienden en bondgenoten die zijn ‘uitverkoren familie’ vormen, wat veel gebeurt in de homowereld. En terwijl het Eurovisiesongfestival overspoeld wordt met liedjes over het overwinnen van spot en stereotypering, zingt Gustaph het alsof hij het meent. Zijn outfit zal ondertussen iedereen bevallen die van franje en oversized hoeden houdt.” Maar of we meedoen voor de overwinning, dat niet. Wel een plaats in de finale, voorspelt BBC, maar dan eindigen in de tweede helft van het scorebord.

KIJK. Dit is de generale repetitie van Gustaph in Liverpool

Gayscene

Maar dat ‘Because of You’ zo jaren ‘90 klinkt, vinden velen juist top. “Die nineties-house werkt gewoon goed bij het doelpubliek van het Song­festival”, meent Jonathan ­Miller van Wiwibloggs, dat het ­Songfestival jaarlijks druk becommentarieert. “Het Belgische liedje scoort in de gayscene. En het is toch dat publiek dat massaal deelneemt aan de televoting van het Songfestival. Dus zie ik het België dit jaar wel goed doen. Gustaph zal veel sympathie opwekken in die ­community.”

Lucy Fowler, van hetzelfde medium, is het ermee eens: “Toen ik het liedje voor het eerst hoorde, was ik het meteen weer kwijt. Het is een song die moet groeien. Maar na een paar keer luisteren laat het je niet meer los. Ik zet ‘Because of You’ elke dag weleens op. Het is een geweldig meezingliedje omdat de tekst ook zo simpel is. Die song is een ode aan de queercultuur en zal het daarom erg goed doen op het Songfestival. Ik zie België zelfs als een ­outsider om te winnen dit jaar.”

Liever Chérine

Wat wel opvalt: als we veel blogs over het Songfestival ­lezen, merken we dat vooral in het zuiden en oosten van ­Europa teleurgesteld wordt ­gereageerd op Gustaph. Niet omdat hij op zich geen goeie ­inzending zou zijn. Wel omdat België beter had kunnen doen. “Veel Songfestival-­liefhebbers hadden verwacht dat Chérine de Belgische voorronde zou winnen”, zegt Mehmet Berk, een Turkse kenner. Dat bevestigt Paul ­Hemmer uit Duitsland. “Velen gingen ervan uit dat België zou uitpakken met Chérine of Gala ­Dragot. Gustaph was voor ons een verrassing, net zoals voor veel mensen in België, blijkbaar. Maar Gustaph is duidelijk gegroeid in zijn rol. Hij gaat het goed doen.”

Aussies zijn fan

De verste fans vindt Stef Caers, zoals Gustaphs echte naam luidt, in Australië. ­Kyriakos Tsinivits van Aussievision is duidelijk: “Dat ­Belgische liedje is een oorwurm. Het is dansbaar en je kan het meezingen. Het is pure kitsch. Maar wel goeie. Dit is een song die wereldwijd kan aanslaan. Maar België is wat mij betreft geen ­favoriet. Er zijn betere songs en opvallendere acts. Toch is ­‘Because of You’ een liedje dat bij Eurovision-fans nog jaren in hun playlist zal staan.”

De tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival vindt vanavond plaats. Op zaterdag 13 mei volgt de grote finale.

